All’appello manca solo la piazza di Brindisi…

Il leader Matteo Salvini dal 21 aprile chiede di organizzare e scendere in tutte le piazze d’Italia per il tesseramento ma a Brindisi ricevono su appuntamento in sede, roba da matti!!!!

#PoveraLegaBrindisi

Paolo Taurino

Coordinatore Provinciale

Lega Brindisi

(Commissariato)