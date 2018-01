Anche la LEGA di Salvini ha presentato oggi ufficialmente le liste dei candidati nei collegi Proporzionali della Puglia.

Dalla lettura dei nominativi emerge con forza come il Partito abbia voluto premiare l’impegno dei suoi uomini più importanti ed, al contempo, garantire la rappresentanza territoriale.

Per il collegio Proporzionale Camerale Puglia n.3 (Brindisi-MartinaF.-Taranto-Monopoli) il candidato di punta sarà Paolo Taurino, che nel rispetto dell’alternanza tra uomo e donna è stato inserito al secondo posto della lista, subito dietro all’avv. Annarita Tateo, già “garantita” in altri due collegi della Regione.

“la notizia della mia candidatura è arrivata in una giornata per me particolare. Il 29 gennaio, infatti, ricorre il compleanno di mia madre ed il 29 gennaio del 2003 è stato il giorno in cui mi sono inginocchiato davanti a mia moglie e le ho chiesto di sposarmi; quindi, la telefonata di Matteo Salvini e del Coordinatore Regionale Rossano Sasso, con la quale mi hanno comunicato la mia candidatura, non può che essere il segno di un buon auspicio, oltre che un occasione per il nostro territorio di ritornare ad avere una rappresentanza politica forte, garantita da un mio rapporto personale con il leader Matteo Salvini, che più di una volta ha già dimostrato la sua attenzione per la Puglia ed il suo interesse per il nostro territorio”.

Alla soddisfazione di Paolo Taurino per l’importante traguardo si associa quella di tutto il coordinamento provinciale della LEGA, per aver raggiunto un risultato insperato solo alcuni mesi fa e che ci riempie di orgoglio e di speranza per il riscatto ed il rilancio economico e sociale di tutta la Provincia e di tutta la Puglia.

Ora può partire ufficialmente la campagna elettorale, per andare a prenderci una vittoria che, con il voto a Salvini, sarà di tutti.

COMUNICATO STAMPA PAOLO TAURINO