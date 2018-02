Caro Vittorio, malgrado tu abbia spiegato che si sia “trattato di un mero errore e che il post sarebbe stato cancellato” e sostituito con quello attuale, pubblicato successivamente sulla tua pagina con il manifesto elettorale corretto, il vecchio post è sempre lì.

Ora, premesso che accetto serenamente la tua spiegazione, invito ancora una volta te e tutti i tuoi compagni di partito a rimuovere il post avente come contenuto grafico il simbolo ‘Lega Nord’ assolutamente non conforme a quello attuale ‘Lega Salvini Premier’ e pubblicato in data 5 febbraio alle ore 17.05. Sarò altrimenti costretto a segnalare ulteriormente e con maggiore incisività a chi di dovere l’accaduto, al fine di ottenere L’IMMEDIATA CANCELLAZIONE del contenuto errato da te diffuso.

Paolo Taurino