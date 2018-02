Di seguito riportiamo integralmente una nota inviata al Prefetto di Brindisi, Valerio Valenti, da Paolo Taurino, coordinatore provinciale della Lega – Noi Con Salvini.

Oggetto: Elezioni Politiche 4 marzo 2018: rispetto nell’ambito della comunicazione politica e della propaganda elettorale

Ecc.mo Sig. Prefetto,

Con la presente, intendo informarLa sugli ultimi avvenimenti a Brindisi in occasione delle Elezioni Politiche del 4 marzo 2018, chiedendoLe, inoltre, quale organo monocratico dello Stato e massima istituzione del territorio, di ripristinare il rispetto nell’ambito della comunicazione politica e della propaganda elettorale, tenuto conto delle alleanze politiche delle varie coalizione, in vista di tale consultazione.

Nonostante gli sforzi di Matteo Salvini, candidato Premier per la Lega, di riportare, attraverso l’istituzione del nuovo simbolo l’unità del Paese (dal quale è sparita la dicitura ‘Nord’, sostituita da ‘Salvini Premier’) , puntando non solo al Nord ma anche al Centro e al Sud, così da entrare in tutti i Comuni di Italia, c’è chi si ostina a rimanere ancorato a vecchie logiche di partito, non tenendo conto di questo nuovo percorso politico intrapreso. Lo stesso tramite il quale si guarda al futuro, orgogliosi della propria storia.

Il riferimento è al Senatore uscente Vittorio Zizza che, candidato alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Puglia 13 per lo schieramento di centrodestra (mia coalizione) nei comuni di Brindisi, Fasano, Ceglie, Cisternino, Carovigno, Ostuni, San Vito dei Normanni, nella lista di NOI con l’ITALIA, nello schieramento di centrodestra, utilizza nella propaganda elettorale il vecchio simbolo di ‘Lega Nord di Salvini’ , non conforme a quello attuale utilizzato dalla Lega, non più contenente la parola Nord.

Sarebbe quindi opportuno il suo intervento perché vani sono stati quelli dello scrivente, che il Senatore Zizza provveda a rivedere, a modificare e ad accertarsi della cancellazione dei contenuti finora diffusi nessuno escluso (in particolar modo, la grafica elettorale che è in circolo sulla propria pagina Facebook e di tutti i suoi militanti) dal momento che ciò, comprenderà bene, va a ledere l’immagine del partito e di tutti noi che, al fianco di Matteo Salvini, siamo impegnati da anni in un percorso verso quel Buon Governo auspicato da tutti quegli italiani che ci seguono e credono in noi.

Pertanto, ignaro sulla gestione della situazione per la migliore soluzione esistente, Le chiedo di porre attenzione a tale problematica, intervenendo se e come ritiene opportuno al fine di ristabilire serenità e rispetto per il prosieguo della campagna elettorale.

Nel ringraziarLa per l’attenzione, La saluto cordialmente.

Dott. Paolo Taurino

Candidato Lega collegio plurinominale della Camera dei Deputati Puglia 3 – Brindisi, Taranto, Monopoli, Martina Franca