“Parlamentari del Movimento Cinque Stelle che gridano ONESTA’ ed invece falsificano la documentazione attestante la restituituzione di parte del loro stipendio al Fondo per il microcredito che finanzia la piccola e media impresa. A tradirli un ex militante del movimento e le controprove che la Iena Filippo Roma ha trovato nei bonifici bancari”.

Lo afferma Paolo Taurino, candidato per la Lega alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Puglia 3 (Brindisi, Taranto, Monopoli, Martina Franca).

A tal proposito, a nome di tutti gli italiani, vorrei sapere se i senatori salentini Buccarella e Lezzi siano o meno in regola con i versamenti al Fondo e se anche loro facciamo parte dello squallido teatrino ad opera dei pentastellati da sempre impegnati a recitare la parte dei politici ONESTI, impeccabili, moralmente integri e che, al contrario, collezionano solo decine di figuracce per le quali, poi, l’unica cosa da fare è dileguarsi. Così come ha fatto Cecconi che non avrebbe versato 21.000 euro al Fondo con 11 bonifici di cui aveva pubblicato le rispettive ricevute online, ma che non erano mai arrivati a destinazione, e Martelli che si sarebbe tenuto 76.000 euro grazie a 20 bonifici fantasma”.

“Certo è che le indagini faranno il loro corso – conclude Taurino – per approfondire le dinamiche dei fatti e acclarare la loro piena responsabilità a riguardo. Intanto, però, attendiamo la seconda puntata per avere risposte a domande del tutto lecite. To be continued”

https://www.iene.mediaset.it/2018/news/i-superfurbetti-a-cinque-stelle_279.shtml?__twitter_impression=true

Paolo Taurino

Candidato alla Camera per la Lega Salvini