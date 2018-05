Tecnologie Digitali, Design ed Educazione Esperienziale alla Cultura. E’ il tema della “Open Conference” organizzata dalla Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi – per martedì 8 Maggio 2018, alle ore 11:00, presso la Dimora Nettare (Via Giudea, 33 – 72100 Brindisi)

L’Open Conference contribuisce alla A.T.S. “Bastione Animato” (Bastione San Giacomo) di cui il Comune di Brindisi è capofila in collaborazione con l’Associazione Vola Alto,laSocietà di Storia Patria per la Puglia, INTBAU Italia e Dipartimento di Design del Politecnico di Milano.

L’obiettivo è di costruire una visione integrata e multidisciplinare della storia e della cultura per il progettoBrindisi History Digital Library (Casa del Turista), di cui il Comune è beneficiario per il Bando della Regione Puglia “Community Library”.

Il design esperienziale propone un sistema di mediazione fra il contesto territoriale, il sistema di beni culturali o il patrimonio diffuso (memoria, storia, paesaggio) e la comunità di riferimento intesa come soggetto fruitore, permettendo molteplici forme di rappresentazione dei beni e legittimandone valori, accesso, fruizione e appropriazione differenziati, in forma diretta o utilizzando le tecnologie.

In questo senso il design non si limita solamente a progettare l’esperienza di fruizione dei beni (economia dell’esperienza), ma introduce una visione innovativa, di sistema e condivisa del patrimonio culturale in tutte le sue forme; permette inoltre di attivare un percorso di apprendimento partecipato e inclusivo, di benessere sociale, che rende sostenibile e economica la sua diffusione nella comunità (dall’istituzione, all’operatore culturale, alle diverse categorie di utenti).

La diffusione delle competenze digitali può essere combinata con la necessità di innovazione e trasferimento tecnologico a beneficio del territorio, dei giovani, delle start-up e dei distretti industriali.

L’Open Conferencepropone la condivisione di casi di studio nei settori del design ambientale, dell’innovazione tecnologica di servizi, prodotti e processi con particolare attenzione alla simulazione e alla rappresentazione multimediale del patrimonio culturale, alla realtà virtuale e aumentata, alla replica tattile, alla interazione fisica con gli oggetti e con l’ambiente.

Questo il programma degli interventi:

Indirizzi di saluto: Giacomo Carito (Presidente della sezione di Brindisi della Società di Storia Patria per la Puglia)

Giuseppe Amoruso, Politecnico di Milano (Design esperienziale per la cultura e le tecnologie della rappresentazione)

Fernando Salvetti, Logosnet – Logos Knowledge Network (Tecnologie digitali per l’educazione immersiva)

Giuseppe Amoruso

Dipartimento di Design, Politecnico di Milano

Laureato in Ingegneria Civile-Edile (Università di Bologna, 100/100, 1996), Dottore di Ricerca in Disegno e Rilievo del Patrimonio Edilizio (Università degli Studi di Ancona, XII° Ciclo, 2001), è Professore Associato presso il Politecnico di Milano.

E’ presidente di INTBAU Italia,International Network for Traditional Building Arts & Urbanism, patrocinato da SAR il Principe di Galles, che promuove la valorizzazione della cultura dei territori.

Svolge attività di ricerca presso il Laboratorio InterdipartimentaleED-ME. Environmental Design and Multisensory Experiencesdel Politecnico di Milano.

Dal 2005 è coordinatore di iniziative internazionali come laboratori didattici e summer schools (Londra, Parigi, Barcellona, Jaipur, Matera, Palermo, Cisternino, etc).

E’ autore di circa 120 pubblicazioni su: prospettiva architettonica, applicazioni di tecniche di rappresentazione del colore, rilievo architettonico e urbano, documentazione e recupero di centri storici, tecniche di rappresentazione, comunicazione digitale del patrimonio architettonico e urbano, digital design.

Fernando Salvetti

Logosnet – Logos Knowledge Network (Torino, Lugano, Houston)

Fondatore e managing partner dal 1996 di Logosnet, con attività in oltre 80 paesi in ambito di immersive and interactive learning, visual storytelling ed esperienze formative. Inventore di e-REAL, enhanced reality lab, laboratorio per la simulazione avanzata basato su intelligenza artificiale, realtà virtuale ed aumentata, olografia.

Partner e Mentor del Global Thinkers Forum di Londra.

Key-note speaker, professor of practice e associate teaching faculty in diverse università in Italia e all’estero.

Membro diISSNAF, Italian Scientists and Scholars of North America Foundation.

Membro di APPA, American Philosophical Practitioners Association.

Membro di AIF, Associazione Italiana Formatori.

Co-autore di 9 libri pubblicati nella collana di Sociologia dell’Università di Bologna e di oltre 50 articoli pubblicati su primarie riviste scientifiche.

Laureato a pieni voti in Giurisprudenza all’Università di Torino e in Filosofia e Scienze Umane all’Università di Urbino, ha seguito vari corsi di specializzazione e perfezionamento in Italia, Svizzera, Francia, Gran Bretagna e USA ed è abilitato alla professione di avvocato (foro di Torino); è epistemologo ed antropologo esperto di comunicazione e nuovi media per la formazione, knowledge governance,simulazione avanzata in ambito aziendale e medico, esperienze immersive in ambito culturale e museale.