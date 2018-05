Sconfitta esterna, la prima stagionale per i ragazzi del Circolo Tennis Brindisi che ieri (domenica 6 maggio), nella quinta giornata del Campionato Regionale a Squadre di Serie D1 Maschile, si sono arresi per 4 a 0 ai padroni di casa del Circolo Tennis De Geronimo Grottaglie.

Quattro gli incontri disputati (3 singolari e 1 doppio) e nessun nuovo punto stagionale incassato dai biancazzurri che, con la disfatta rimediata, restano a quota quattro in classifica.

Nei singolari: Cristian Cai (Brindisi, classifica 3.2) è stato sconfitto da Leonardo Chionna (Grottaglie, classifica 3.1) 6-3/6-2; Pietro Cerasino (Brindisi, classifica 3.3) è stato sconfitto da Ciro Galiandro (Grottaglie, classifica 3.1) 6-3/6-2; Riccardo Sardelli (Brindisi, classifica 3.5) è stato sconfitto da Christian Toma (Grottaglie, classifica 3.3) 6-0/4-6/6-2.

Nel doppio: Cai/Flores (Brindisi, classifica 3.2 e 4.1) sono stati sconfitti da Galiandro/Malvaso (Grottaglie, classifica 3.1 e 3.4) 6-3/6-7/7-6.

«È una sconfitta questa contro Grottaglie – ha affermato nel post gara Gianluca Alparone, capitano del C.T. Brindisi – che avevamo messo in preventivo. Sapevamo di incontrare una squadra di livello, che ha tutte le carte in regola per andare oltre la D1 e concorrere agevolmente in un campionato di serie C. Avremmo potuto fare sicuramente meglio, porre maggiore resistenza agli avversari, ma per una condizione fisica ancora non ottimale di alcuni, non ci siamo riusciti. Continueremo ad allenarci duramente e a lottare per accedere alla fase playoff».

Sabato prossimo (12 maggio), alle ore 15.30, nel recupero della quarta giornata di campionato, i biancazzurri affronteranno in casa gli ospiti del Circolo Tennis Taurisano.