Due banditi a volto coperto e coltello in mano hanno tentato di rapinare la farmacia comunale di via Grazia Balsamo, al quartiere Cappuccini.

E’ accaduto oggi intorno alle 18.30.

Uno dei due rapinatori ha fatto irruzione nella farmacia mentre l’altro lo attendeva all’esterno a bordo di uno scooter nero.

Tra i clienti della farmacia c’era un carabiniere fuori servizio che, nel tentativo di fermare il bandito, è rimasto ferito alla mano destra. Ferito anche il dipendente dell’esercizio che ha riportato una ferita sulla fronte.

Dopo la reazione, il bandito è scappato a gambe levate ed è riuscito a far perdere le tracce

Sul posto si sono diretti i sanitari del 118 e gli agenti della sezione Volanti.