I poliziotti del Commissariato della Città Bianca hanno arrestato due uomini di Carovigno per furto aggravato di olive.

L.V., 34 anni e N.G., 24 anni, entrambi con precedenti penali per droga, sono stati sopresi sabato mattina mentre rubavano olive da un terreno agricolo di Contrada Santa Caterina.

La Polizia è giunta sul posto chiamata dal proprietario e ha sorpreso i due che, muniti di scopa e di rastrello, avevano già ripulito 10 alberi di ulivo, raccolto le olive in grossi sacchi di nylon e accumulato le altre al di sotto del fogliame dei medesimi alberi in attesa di essere anche esse riposte in altri copiosi sacchi al seguito.

Il vasto terreno aveva al suo interno 90 alberi di ulivo di grosse dimensioni che, se non fosse intervenuta la Polizia di Stato, sarebbero stati comodamente trafugati con ulteriori seri svantaggi e danni per il privato.

Le olive già riposte nei sacchi, sommate a quelle già ammucchiate al di sotto degli alberi, superavano i 5 quintali.

La refurtiva è stata restituita al proprietario mentre gli attrezzi agricoli utilizzati per la commissione del furto sono stati sottoposti a sequestro penale.

Del tutto veniva compiutamente portata a conoscenza l’Autorità giudiziaria di Brindisi che disponeva l’arresto dei due carovignesi e la loro contestuale rimessione in libertà in attesa del processo per furto aggravato a loro carico.