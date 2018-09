Sono terminati nei giorni scorsi i primi lavori di ripristino dell’illuminazione pubblica nel tratto di viale San Giovanni Bosco. Da lunedì partiranno quelli del secondo lotto che consentiranno il totale rinnovo dell’impianto fino a viale Palmiro Togliatti.

Allo stato attuale l’avanzamento dei lavori complessivi è al 50%.

Il rifacimento dell’illuminazione pubblica in quel tratto si è reso necessario per motivi di sicurezza. Negli anni le radici dei pini piantumati aveva creato il dissesto dell’asfalto e durante i lavori di rifacimento del manto stradale è emerso lo stato di vetustà dei pali dell’illuminazione pubblica che risultavano arrugginiti alla base e, dunque, poco sicuri.

Per queste ragioni l’amministrazione comunale ha deciso di intervenire con il personale Energeko che ha sostituito i pali nel primo lotto dei lavori e continuerà a farlo nei prossimi giorni. Inoltre si è scelto di migliorare tecnologicamente l’impianto utilizzando lampadine a led a basso consumo energetico.

“Durante l’esecuzione di altri lavori – spiega l’assessore a Lavori pubblici, Mobilità e Infrastrutture Elena Tiziana Brigante – ci siamo resi conto che era assolutamente necessario intervenire anche sull’impianto di illuminazione pubblica per ragioni di sicurezza. Oltre a questi, sono in programma interventi per circa 250mila euro destinati a mettere in sicurezza il sistema di illuminazione e a riparare i danni causati dai cavi rubati”.