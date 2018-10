Cassano Magnago – Acqua & Sapone Junior Fasano 26-23.

Terza sconfitta consecutiva per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, superata nel pomeriggio ieri nel finale in casa del Cassano Magnago per 26-23 al termine di un incontro decisamente equilibrato sin dalle prime battute. Nessuna delle due compagini riusciva infatti a staccare il team avversario, con il primo +2, favorevole ai fasanesi, che si registrava solo al 24’ (9-11). Chiusa la prima frazione sul 12-13 per Flavio Messina e compagni, i padroni di casa ribaltavano la situazione in principio di ripresa (17-15 al 6’), ma l’Acqua & Sapone si riportava immediatamente in vantaggio con un parziale di 3-0 (17-18 al 10’). Il +1 biancazzurro resisteva di fatto sino a metà del secondo tempo, quando l’inerzia del match si invertiva definitivamente a favore del Cassano Magnago che, trascinato dalle reti di Moretti e dalle parate di Ilic, si portava sul +2 (23-21 al 19’), e riusciva a respingere i tentativi finali di ricucire il gap da parte della formazione campione d’Italia in carica, a corto di energie. L’incontro si concludeva dunque sul 26-23, con l’Acqua & Sapone attesa ora da un lungo stop per gli impegni delle nazionali, che si auspica possa essere rigenerante in prospettiva della prossima gara di campionato, fissata per il 30 ottobre contro il Fondi.

“Abbiamo tanto da lavorare – dichiara il tecnico Francesco Ancona al termine della sfida del Pala Tacca – perché stiamo facendo fatica a trovare i meccanismi giusti dopo le tante novità in rosa dell’estate. La pausa del campionato giunge quindi provvidenziale e sono convinto che si rivelerà utile, allenandosi con il massimo impegno e con la giusta concentrazione, per invertire l’inerzia di questo infelice inizio di stagione“.

Tabellino

Cassano Magnago-Acqua & Sapone Junior Fasano: 26-23 (12-13 p.t.)

Cassano Magnago: Ilic, Scisci 3, Fantinato 2, Moretti 9, Monciardini, Saitta 1, Bassanese, Cenci, Dm. Gallazzi 2, De. Gallazzi, Serraglia, Possamai, Dorio, Bortoli 4, Luoni, Milanovic 4, La Mendola 1. All. Davide Kolec.

Acqua & Sapone Junior Fasano: Fovio, Palmisano, Radovcic 6, Donoso 1, Petrychko, Venturi 4, Bronzo 4, Corcione, Bargelli 1, Angiolini 3, Pugliese, Messina 4. All. Francesco Ancona.

Arbitri: Cosenza – Schiavone.

Risultati 4^ giornata

Cingoli-Conversano 26-32, Trieste-Bologna 30-27, Fondi-Cologne 31-24, Bolzano-Gaeta 26-26, Cassano Magnago-Acqua & Sapone Junior Fasano 26-23, Siena-Pressano 30-30, Bressanone-Merano (si gioca il 19/10)

Classifica

Bolzano e Conversano 7, Cassano Magnago e Trieste 6, Cologne e Siena 4, Pressano, Fondi, Gaeta e Bressanone* 3, Merano*, Acqua & Sapone Junior Fasano, Bologna e Cingoli 2. *Una partita in meno.

Prossimo turno

Gaeta-Trieste, Pressano-Cingoli, Conversano-Siena, Merano-Bolzano, Acqua & Sapone Junior Fasano-Fondi (30/10), Bologna-Bressanone, Cologne-Cassano Magnago.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO