Con un superlativo Adrian Banks (31 punti) e il rientrante Tyler Stone (15), particolarmente efficace nel finale del match, l’Happy Casa Brindisi batte 88-78 la Leonessa Brescia e conquista il primo successo interno in campionato dopo la falsa partenza con Cantù. Vittoria ampiamente meritata per la squadra di coach Frank Vitucci che sale a quota quattro in classifica e pensa alla durissima sfida del Forum con l’Olimpia Milano prima dell’esordio europeo in Champions League (martedì 15 ottobre in Lituania col Neptunas Klapeida).

In questa puntata di Terzo Tempo (rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste): il servizio di Paolo Mucedero; intervista con il presidente della NBB Nando Marino; gli highlights di Legabasket con il commento di Eurosport Player; la sala stampa dei coach Frank Vitucci e Vincenzo Esposito; intervista con il play bresciano Tommy Laquintana; l’opinione del giornalista Maurizio Pesari (www.brundisium.net); risultati, classifica e prossimo turno; gli highlights del match Milano-Trieste (sito Olimpia); una scheda di Paolo Mucedero su Alessandro Zanelli.

Collaborazione tecnica di Carlo Amatori.

Foto di copertina Maurizio De Virgiliis.