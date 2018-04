Una domenica da dimenticare per l’Happy Casa Brindisi, pesantemente battuta in casa (72-99) dalla Vanoli Cremona dell’ex coach biancoazzurro Meo Sacchetti. Parità a quota 44 all’intervallo lungo, ma nella seconda parte del match i lombardi hanno fatto un sol boccone dei pugliesi cogliendo una vittoria meritatissima. Coach Frank Vitucci ha dovuto fare i conti con l’assenza di Nic Moore e con le precarie condizioni di Milenko Tepic. In classifica non cambia nulla per le contemporanee sconfitte interne di Varese e Capo d’Orlando: a tre giornate dal termine, Brindisi mantiene un vantaggio di quattro punti sulla coppia di coda.

In questa puntata di Terzo Tempo il racconto live del finale della partita (commento di Francesco Guadalupi – Telecronaca Canale 85), l’intervista col presidente NBB Nando Marino; gli highlights di Legabasket con il commento di Gianluca Pota; l’analisi tecnica dei coach Frank Vitucci e Meo Sacchetti; i numeri della giornata (risultati e classifica) e il programma del prossimo turno; la consegna del premio «Cantine Due Palme» all’allenatore della Dinamo Basket Brindisi Gigi Santini; le opinioni dell’allenatore Giovanni Rubino e dei giornalisti Fabrizio Campagnoli e Dario Recchia; gli highlights del match Bologna-Varese e la sala stampa del tecnico varesino Attilio Caja (l’Openjobmetis ospiterà domenica prossima l’Happy Casa Brindisi). Collaborazione tecnica di Carlo Amatori.