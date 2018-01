L’Happy Casa Brindisi batte 88-74 The Flexx Pistoia, ribalta ampiamente il -6 dell’andata, coglie la quarta vittoria in cinque gare e sale a quota 12 in classifica. Dopo una prima parte in sordina (-5 all’intervallo lungo), i biancoazzurri si sono accesi nel terzo quarto trovando nel solito Nic Moore (19 punti nella frazione e 21 complessivi) il risolutore d’ogni problema.

Ma quella ottenuta con i toscani è stata comunque una vittoria di squadra. E adesso quattro gare durissime per la formazione di coach Frank Vitucci: domenica a Venezia, poi la giornata pro Brindisi con Milano e, dopo la Final Eight di Coppa Italia, la doppia trasferta di Brescia e Avellino.

In questa puntata di Terzo Tempo il servizio del direttore Antonio Celeste; l’analisi tecnica dei coach Frank Vitucci e Vincenzo Esposito; gli highlights di Legabasket con il commento di Gianluca Pota; la testimonianza del Prefetto di Brindisi Valerio Valenti e del presidente della NBB Nando Marino; il parere dei giornalisti Pierpaolo Piliego e Fabrizio Campagnoli; i numeri della giornata (risultati e classifica) e il programma del prossimo turno; gli highlights del match Trento-Venezia e la sala stampa di coach Walter De Raffaele.

Collaborazione tecnica di Nicola Ingrosso.