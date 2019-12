Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, l’Happy Casa Brindisi ritrova il sorriso e due punti preziosi per l’accesso alla Final Eight di Coppa Italia.

I biancoazzurri hanno battuto 87-72 la Grissin Bon Reggio Emilia al termine di una gara tutt’altro che esaltante sul piano tecnico-spettacolare che comunque la squadra di coach Frank Vitucci ha controllato sin dalle prime battute. In evidenza Luca Campogrande autore di 17 punti (5/7 da tre) e top scorer della serata.

Domenica 29 dicembre (ore 19.00) la NBB torna in campo nel Pala Pentassuglia affrontando la De Longhi Treviso, reduce dalla brutta sconfitta interna con Sassari. L’obiettivo è quello di blindare un posto nella griglia della F8 prima di affrontare la trasferta di Cremona (5 gennaio 2020), ultimo atto del girone di andata.

In questa puntata di Terzo Tempo (rotocalco web ideato e curato da Antonio Celeste) il servizio di Paolo Mucedero sulla gara Happy Casa Brindisi-Grissin Bon Reggio Emilia; gli highlights di Legabasket con il commento di Eurosport Player; l’intervista di Antonio Celeste con coach Frank Vitucci e la sala stampa di coach Maurizio Buscaglia; risultati, classifica e prossimo turno; le interviste con Luca Infante (Reggio Emilia) e Giancarlo Giarletti (allenatore e opinionista); gli highlights di Treviso-Sassari.

Collaborazione tecnica di Carlo Amatori.