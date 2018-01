Terza vittoria nelle ultime quattro gare (la seconda consecutiva in trasferta) per l’Happy Casa Brindisi che espugna 82-68 il Pala Ruffini di Torino mandando in doppia cifra cinque uomini. In grande evidenza Nic Moore (top scorer del match con 26 punti) e Blaz Mesicek (18) che hanno spinto la squadra di coach Frank Vitucci, ex tecnico dell’Auxilium, verso un successo meritato e importante per la classifica e per il morale.

E domenica prossima i biancoazzurri affronteranno in casa The Flexx Pistoia per una gara che si preannuncia già come uno spareggio in chiave salvezza.

In questa puntata di Terzo Tempo il servizio del direttore Antonio Celeste; la sala stampa dei coach Frank Vitucci e Carlo Recalcati; gli highlights di Legabasket con il commento di Gianluca Pota; i numeri della giornata (risultati e classifica) e il programma del prossimo turno; gli highlights del match Pistoia-Capo d’Orlando.

Collaborazione tecnica di Michele Signorile e Maurizio De Virgiliis.