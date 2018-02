Dopo una partita non bellissima sul piano tecnico-spettacolare, l’Umana Reyer Venezia piega una tenace Happy Casa Brindisi 76-71 e raggiunge la vetta della classifica componendo un singolare quartetto a quota 26 con Brescia (sconfitta in casa da Trento), Milano e Avellino.

La formazione di coach Walter De Raffaele ha fatto fatica per superare i biancoazzurri di coach Frank Vitucci, trovando in Peric (21) e Bramos (15) i migliori realizzatori; Blaz Mesicek (16) è stato il miglior realizzatore dei pugliesi, scesi in campo con Nic Moore in condizioni fisiche precarie per un problema patito in allenamento.

Domenica prossima (giornata pro Brindisi) l’Happy Casa sfiderà l’Olimpia Milano.

In questa puntata di Terzo Tempo il servizio del direttore Antonio Celeste; il commento del vicecoach della NBB Massimo Maffezzoli e la sala stampa del coach della Reyer Venezia Walter De Raffaele; gli highlights di Legabasket con il commento di Gianluca Pota; i numeri della giornata (risultati e classifica) e il programma del prossimo turno; il servizio sull’arrivo a Brindisi del neoacquisto biancoazzurro Tau Lydeka; gli highlights del match Milano-Capo d’Orlando e la sala stampa del coach dell’Olimpia Simone Pianigiani. Collaborazione tecnica di Maurizio De Virgiliis.