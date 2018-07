Il villaggio di Ostuni, di proprietà di Cassa Depositi e Prestiti, dato in gestione in maggio a TH Resorts per i prossimi 20 anni, tornerà agli splendori che merita e ai fasti di un tempo, grazie ad un investimento di 25 milioni di euro in tre anni. Tra gli obiettivi, oltre all’ammodernamento della struttura, anche l’ampliamento delle camere disponibili, la realizzazione di una spa di 300 metri quadri e di un centro congressi da 1.000 persone.

Il TH Ostuni consta di 400 camere, 300 aperte per questa stagione, immerse in oltre 100 ettari di verde e può arrivare ad ospitare oltre 1.000 persone.

Si è svolto oggi un momento di inaugurazione istituzionale alla presenza delle autorità del TH Ostuni, che ha formalmente aperto le porte alla clientela il 31 maggio scorso. “Il nostro primo scopo era la riapertura per la stagione e l’abbiamo raggiunto. E’ stata una corsa contro il tempo, ma siamo riusciti a riassorbire il 70% del personale precedentemente in carico a Valtur, garantendo lavoro anche all’indotto” ha dichiarato Graziano Debellini, presidente di TH Resorts. “Dovremmo chiudere la stagione con 60.000 presenze, numeri impensabili solo a qualche mese fa”.



Lo stesso è stato confermato anche da Marco Sangiorgio, direttore generale CDP Investimenti Sgr “Abbiamo comprato la struttura un anno fa e vissuto il travaglio del fallimento di Valtur. Oggi è il momento di festeggiare questo straordinario recovery, ma non intendiamo fermarci qui. Stiamo già studiando come rilanciare il villaggio con investimenti importanti e mirati, che effettuati in partnership con un operatore leader nel settore turistico, in concerto con le amministrazioni, saranno in grado di proiettare la struttura in un mercato internazionale ed estrarre ulteriore valore da un territorio unico al mondo per qualità culturali e paesaggistiche”.

“Il ringraziamento va a CDP per aver creduto in noi” ha dichiarato Gaetano Casertano, amministratore delegato TH Resorts. “Il loro ingresso in capitale ci ha permesso di rilanciare l’azienda, che gestisce oltre 30 strutture in Italia nel segmento leisure di fascia medio alta, ma un grazie va anche a tutti i lavoratori e alle maestraenze che oggi possono festeggiare con noi questo momento e guardare con positività al futuro”.

All’evento è intervenuto anche il Sindaco di Ostuni, Gianfranco Coppola: “Sorto cinquant’anni fa grazie all’ingegno di persone lungimiranti, questo villaggio connota fortemente la storia di Ostuni. Il rischio che la struttura rimanesse inattiva per questa stagione estiva è stato scongiurato in maniera esemplare dalla nuova proprietà, che ha permesso al territorio ostunese di non perdere una delle realtà turistiche più importanti. Sono stato felice di dare il benvenuto alla nuova proprietà a maggio scorso e lo sono adesso, durante un evento che annuncia una nuova e gloriosa fase per un villaggio vacanze obiettivamente meraviglioso. Se nella memoria collettiva della comunità ostunese questa struttura rappresenta una certezza, per il mercato turistico nazionale continuerà a essere un solido punto di riferimento. Tutto questo oggi è possibile grazie a TH Resort, alle prese con una scommessa invitante ma complessa, come per la mia amministrazione è l’attuazione del Piano comunale delle coste, che mi auguro possa entrare in vigore nel giro di un paio d’anni. Ringrazio la società per gli sforzi profusi e rinnovo l’invito a contare sulla collaborazione dell’amministrazione, affinché si possa continuare ad assicurare un futuro prospero e radioso per questo splendido scorcio di costa votato da lungo tempo all’accoglienza”.



Le conclusioni di questo momento di confronto sono state affidate al presidente della Regione Puglia Michele Emiliano che ha visitato il villaggio e ha dichiarato: “Oggi abbiamo assistito a una bella pagina di imprenditoria italiana, fondata anche sul buon rapporto con le istituzioni. In questo progetto c’è grande passione, che è un elemento fondamentale. Molti immaginano l’economia solo come una questione di numeri, performance e competitività, tutte cose importanti, ma quello che restituisce risultato è proprio quella passione che l’imprenditoria italiana può ancora riacquisire e trasformare in una visione di bellezza globale. La bellezza del nostro Paese è un fattore competitivo e investimenti come questo sostengono la nostra economia e un turismo di qualità. Sono particolarmente grato al management e alla proprietà perché se questo villaggio non fosse stato tempestivamente riattivato oltre cento lavoratori non avrebbero avuto una prospettiva. Quindi un sincero grazie a nome della Regione Puglia per tutto ciò che è stato fatto e per tutto quello che verrà”.

TH Resorts è uno dei principali player a livello nazionale attivo nella gestione di oltre 30 strutture alberghiere – hotel, villaggi, resort – specializzato nel segmento leisure di fascia medio-alta. Il Gruppo, con oltre 40 anni di storia, vanta un portafoglio diversificato su tre differenti segmenti: mare, montagna invernale ed estiva e urban hotel. Fondato a Padova nel 1977, negli anni si è focalizzato sull’acquisizione di nuove strutture, principalmente in un’ottica “asset light”, affiancando all’attività di gestione anche quella di tour operator e sviluppando accordi commerciali con agenzie di viaggio e on-line travel agency italiane. Da sempre il Gruppo ha prestato grande attenzione al tema dell’occupazione: al picco della stagione turistica impiega un totale di ca. 6.300 persone, incluso l’indotto. Il budget 2018, con le nuove acquisizioni, si avvicina al grande obiettivo dei 100 milioni di euro.

