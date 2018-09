E’ andato alla compagine alto-atesina il successo nel match della 3^ giornata di campionato tra l’Acqua & Sapone Junior Fasano ed il Bolzano, vittorioso per 31-18 nella palestra Zizzi. Dopo il primo quarto di gara piuttosto equilibrato, la formazione ospite, guidata tra i pali da un Mate Volarevic grande protagonista dell’incontro, allungava con un parziale di 5-0 nella seconda parte della prima frazione, che si concludeva sul 14-8 a favore degli uomini allenati da Boris Dvorsek.

Nella ripresa i ragazzi allenati da Francesco Ancona, privo di Vito Fovio e Paolo De Santis (presente solo a referto), non riuscivano a ricucire il gap, con il Bolzano che sfruttava una serie di errori frutto dello scoramento da parte dei padroni di casa, ed allungava fino al 31-18 conclusivo. Prossimo impegno per la formazione biancazzurra fissato per domenica sul campo del Cassano Magnago.

“Abbiamo iniziato abbastanza bene il match – ha dichiarato il tecnico dell’Acqua & Sapone – poi il Bolzano, team forte ed esperto, è stato bravo a sfruttare qualche nostro passaggio a vuoto per prendere un buon margine di vantaggio, portando a casa meritamente la vittoria. Adesso siamo attesi da un’altra gara complicata a Cassano Magnago, scenario ostico come lo sono tutti in questa Serie A, ma contiamo di far indubbiamente meglio rispetto alla partita di oggi”

Tabellino

Acqua & Sapone Junior Fasano-Bolzano: 18-31 (8-14 p.t.)

Acqua & Sapone Junior Fasano: Palmisano, Vinci, Radovcic 2, Venturi 1, Corcione 1, Angiolini 3, Pugliese 1, Bargelli, Bronzo 4, Donoso 2, Petryichko 4, M. Gallo, G. Gallo, De Santis, Messina. All. Francesco Ancona.

Bolzano: Volarevic, Singh, Arcieri 4, Sonnerer 8, Pircher 3, Halilkovic 3, Innerebner 1, Kammerer, Mathà, Gaeta 5, Sporcic, Brzic 3, Turkovic 4, Gojani. All. Boris Dvorsek.

Arbitri: Limido e Donnini.