“Un Natale per tutti”: è il titolo della iniziativa di solidarietà ideata dai volontari della Protezione Civile dell’Associazione “C.B. Quadrifoglio” di Montalbano, che in questi giorni raggiungeranno a domicilio con il loro Babbo Natale numerosi indigenti di Montalbano, soprattutto minori, ma anche famiglie, disabili ed anziani.

Il progetto – patrocinato e cofinanziato dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Fasano – interesserà la frazione di Montalbano.

Obiettivo prioritario dell’iniziativa progettuale è quello di intervenire in quelle situazioni di disagio che vedono coinvolti soprattutto i minori, per far sì che possano vivere il Natale all’insegna della gioia e della solidarietà.

I volontari, infatti, nei giorni precedenti al Natale non dimenticano di visitare i loro concittadini più sfortunati, tra cui anche i diversamente abili oltre che le famiglie con minori, a cui fanno recapitare dal vecchio più famoso del mondo, cancelleria per gli scolari e gli studenti, dolciumi natalizi, giocattoli e generi di prima necessità.

Anche la nonna più longeva della frazione riceverà una visita dal Babbo Natale a cui sicuramente non mancherà di raccontare qualche aneddoto e qualche storia del Natale di altri tempi.

Martedì prossimo, poi, 24 dicembre i volontari terranno a Montalbano la tradizionale manifestazione del “Babbo Natale”, giunta alla sua 29.ma edizione, nel corso della quale, a partire dalle ore 16, distribuiranno doni a domicilio a chi ne farà richiesta.

In questo caso chiunque vorrà far recapitare un dono, ma anche un biglietto d’augurio ad un proprio caro, potrà farlo consegnandolo o rivolgendosi presso la sede dell’Associazione “C.B. Quadrifoglio” in via Muzio Scevola a Montalbano (vicinanze scuola media) nella giornata di domenica 22 dicembre e lunedì 23 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16 alle ore 20.

Nel corso di questa manifestazione a partire dalle ore 20 di martedì 24 dicembre in Piazza della Libertà a Montalbano ci sarà lo scambio di auguri con il Babbo Natale.

Montalbano di Fasano