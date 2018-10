Con il via al campionato di serie A numero 97, torna puntuale in edicola con la sua guida dettagliata alla stagione anche Trezerocinque, mensile di basket giunto al suo dodicesimo anno di età. Superato il muro dei 100 numeri, la rivista diretta da Mino Taveri offre un quadro completo dei roster al via il prossimo 7 ottobre, a cominciare dalla squadra guidata da Frank Vitucci, al quale sono riservate le riflessioni sul campionato che Brindisi va ad affrontare.

“L’entusiasmo è contagioso ma meglio rimanere con i piedi per terra – dichiara il direttore di Trezerocinque – sposiamo a pieno la filosofia del coach della New Basket, come leggerete in questo primo numero, forti di un precampionato che ha mostrato ottime cose, soprattutto in termini di creazione e coesione del nuovo roster messo in piedi dalla coppia Vitucci-Gioffrè.”

Movimenti di mercato, quintetti ideali, sorprese e ritratti dei tecnici vecchi e nuovi, oltre alle consuete rubriche su tecnica, settore arbitrale e basket giovanile: Trezerocinque affronta un’altra stagione da protagonista.

“Ci auguriamo di poter accompagnare la squadra del presidente Marino verso un campionato di primo livello – conclude Taveri – le premesse ci sono, l’inizio in casa dei campioni d’Italia di Milano sarà solo un assaggio, il nostro campionato comincerà verosimilmente dalla seconda giornata. Ma sognare non è vietato, quindi buon campionato e, soprattutto, buona lettura a tutti.”

Trezerozinque sarà in edicola dal 5 ottobre