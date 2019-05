E’ diventato un appuntamento irrinunciabile per tutti coloro che intendano acquistare una nuova auto e questo grazie alla professionalità e alle garanzie fornite da chi organizza la Fiera dell’Auto di San Michele Salentino. L’evento, organizzato da Gest Auto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale e con la Pro Loco, si terrà come da tradizione nella zona PIP. L’appuntamento con la quinta edizione è dal 31 maggio al 10 giugno prossimi. Quest’anno infatti, per rispondere alle esigenze dei visitatori, il tempo di durata della più importante fiera di settore organizzata a livello regionale è stato prolungato. Dieci giorni per poter prendere visione delle migliori offerte relative al mercato dell’usato, dalle utilitarie alle auto di lusso ai veicoli commerciali.

Negli anni oltre 8000 privati hanno scelto di affidarsi a Gest Auto Group, una scelta all’insegna della professionalità e dell’esperienza. I clienti, infatti, possono contare su un’assistenza a 360 gradi anche dopo l’acquisto dal momento che gli imprenditori che fanno parte del consorzio garantiscono la sicurezza dell’affare concluso, investimento che peraltro è sempre spalmabile nel tempo. Basta una stretta di mano! C’è questo, un inossidabile rapporto di fiducia rivenditore- cliente, alla base del progetto Gest Auto Group.

Anche quest’anno i visitatori avranno a disposizione un vasto assortimento di auto, soluzioni per tutte le esigenze. 1000 i veicoli in mostra nella zona PIP, su un’area di 20 mila metri quadri. Come per le passate edizioni e come da tradizione Gest Auto Group, i km delle auto in esposizione saranno certificati. Questa ed altre garanzie perché gli otto imprenditori che fanno parte del consorzio di San Michele Salentino hanno da sempre avuto come obiettivo il miglioramento dell’etica professionale, imprescindibile in un mercato particolare come quello delle auto usate. L’intento, infatti, è quello di essere riconosciuti per affidabilità e credibilità professionale.

Il programma e tutte le novità di quest’anno, in primis la prolungata durata dell’evento, sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta venerdì 24 maggio alle ore 11.00 nel Salone di Rappresentanza della Provincia di Brindisi. Hanno parteciperanno Giuseppe Apruzzi, presidente Gest Auto Group, Giovanni Apruzzi, vice presidente Gest Auto Group, Giovanni Allegrini, Sindaco di San Michele Salentino e Cosimino Bellanova, presidente della Pro Loco.

Al taglio del nastro, previsto per il 31 maggio alle ore 11.00, sono stati invitati a partecipare anche il governatore della Regione Puglia, Michele Emiliano, il Prefetto di Brindisi Umberto Guidato, il Presidente della Provincia, Riccardo Rossi.