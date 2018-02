Torna, dopo il grande successo delle passate edizioni, la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi mascherati di Carnevale a San Michele Salentino. Ospite d’eccezione in questa 5^ edizione organizzata dalla Pro Loco con l’Amministrazione Comunale, il grande carro che, domani mattina, alle ore 11:30, in Piazza Marconi, aprirà ufficialmente i festeggiamenti della kermesse carnevalesca sammichelana. Il carro, frutto della maestria di cartapestai, racchiude i simboli della Comunità di San Michele conosciuti in tutto il mondo.

La festa proseguirà domani pomeriggio, dalle ore 15.30, con la sfilata che partirà da Piazza Matera e che animerà le strade di tutto il paese. Centinaia le mascherine coloreranno l’intero paese e accompagneranno i carri allegorici.

L’evento ri replicherà domenica prossima, 18 febbraio, con la festa che si concluderà in Piazza Marconi con musica e spettacolo.