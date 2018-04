Il centrale del Futsal Brindisi, Andrea Conte, parteciperà per il terzo anno consecutivo al Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque che quest’anno si svolgerà dal 22 al 28 aprile in Umbria. Per la seconda volta il giovane biancoazzurro è uno dei due fuoriquota convocati, pertanto si tratta di una scelta fortemente voluta del selezionatore Saverio Mascolo, coadiuvato da qualche mese da Maurizio Di Pinto.

Già in passato il Futsal Brindisi ha dato alla Rappresentativa Pugliese altri giocatori, facenti parti tuttora dell’organico biancoazzurro, come il centrale Simone Simmini e il portiere Vincenzo De Carlo, quest’ultimo addirittura vinse il titolo risultando decisivo ai rigori in semifinale.

All’edizione del 2018 la selezione juniores della Puglia è stata inserita nel girone E insieme al Friuli, al Molise e al Centro Provinciale Autonomo di Bolzano. Passano il turno le prime classificate dei cinque raggruppamenti previsti e le tre migliori seconde.