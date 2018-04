Gli occhi sono quelli curiosi di chi viaggia ed esplora, con le scarpe ai piedi macchiate di terra rossa e il borsone in spalla carico di racchette e sogni da realizzare: i baby tennisti, provenienti da tutta Europa, approdano in città. Il Circolo Tennis di Brindisi, infatti, dal 28 aprile al 5 maggio 2018, sarà sede della settima edizione del “Torneo Internazionale Under 14 Maschile e Femminile”. Un evento di altissimo livello agonistico che, tappa importante nel circuito della Tennis Europe, vedrà la partecipazione di circa cento giocatori italiani e stranieri, numerosi tecnici, maestri e validissimi arbitri.

Verranno ospitate diverse delegazioni straniere tra le quali: Germania, Ucraina, Austria, Svizzera, Francia, Polonia, Russia, con giocatori di talento, considerati i tennisti delle classifiche mondiali del futuro.

Presenti anche quest’anno alcuni degli atleti del vivaio del Circolo Tennis Brindisi: Francesco Nigro, Riccardo Desolda, Irene Gatti, Clelia Poli e Marianna Piscopiello, che avranno a disposizione la Wild Card per accedere al tabellone di qualificazione nelle giornate del 28 e 29 aprile cui seguirà lo svolgimento del Main Draw (tabellone principale) maschile e femminile.

Il torneo, promosso ed organizzato con il prezioso supporto della Federazione Italiana Tennis, oltre a rappresentare un prestigioso palcoscenico sul quale i giovani partecipanti avranno modo di mettersi in evidenza per verificare le proprie qualità tecnico-tattiche, è una occasione per l’intera città di mettere in vetrina le proprie bellezze per quanti in un momento di sport e di aggregazione importante faranno tappa al Circolo di Brindisi.

IL PROGRAMMA

Si comincia con gli incontri di qualificazione in programma sabato 28 e domenica 29 aprile a partire dalle ore 9. Lunedì 30 aprile, alle ore 9, avrà inizio il Main Draw (tabellone principale) di singolare maschile e femminile, con incontri ai quali si aggiungono quelli di doppio che, sino a giovedì 3 maggio, si disputeranno ininterrottamente dalle prime ore del mattino fino al pomeriggio inoltrato. Previste per venerdì 4 maggio, alle ore 15, le semifinali di singolare e le finali di doppio. Sabato 5 maggio si chiude con le finali di singolare maschile e femminile in programma a partire dalle ore 15. Seguirà cerimonia di premiazione.

In occasione dell’inizio del Main Draw, lunedì 30 aprile, alle ore 11, nella Club House del Circolo Tennis Brindisi, il presidente Angelo Argentieri e il direttore sportivo Carlo Faccini incontreranno i giornalisti per illustrare maggiori dettagli del torneo.