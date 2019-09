Happy Casa Brindisi inaugura con una vittoria il torneo “Città di Oristano” battendo il team estone della Tartu University con il punteggio finale di 90-70.

Domani sera i biancoazzurri disputeranno la finale del trofeo “Città di Eleonora” contro la vincente della sfida tra la Dinamo Sassari e gli svizzeri del Sam Basket Massagno. Palla a due alle ore 20:30 in diretta streaming su Canale 85 e Dinamo TV.

Coach Vitucci sceglie uno starting formato innovativo formato da Thompson in cabina di regia (12 punti, 5 rimbalzi e 4 assist), capitan Banks, Iris Ikangi (8 punti e 4 rimbalzi) e la coppia Stone-Iannuzzi sotto canestro. Parte subito forte la Happy Casa con un break di 14-4 iniziale dopo i primi 5 minuti di gioco. Gli estoni reagiscono trovando il fondo della retina dalla lunga distanza e riducono sensibilmente il gap fino al -2 (19-17). Salgono di colpi Kelvin Martin, al ferro con due super schiacciate, e John Brown grazie ai quali Brindisi rimette una distanza di sicurezza da doppia cifra (40-29 al 17’). Tartu combatte e negli ultimi tre minuti va negli spogliatoi sotto di 6 punti sul 45-39.

Happy Casa aumenta i giri del motore con il puntuale Banks (17 a referto) e il top scorer del match Stone che decide di mettersi in moto con 8 punti consecutivi dei suoi 20 totali per l’allungo sul 63-47. L’atteggiamento aggressivo in difesa e attacco del secondo tempo permette a Brindisi di controllare agevolmente a distanza gli avversari e ruotare tutti gli uomini a propria disposizione, compreso il rientrare Zanelli al suo esordio in precampionato.

IL TABELLINO

Happy Casa Brindisi-BC Tartu: 90-70 (26-20; 45-39; 72-60; 90-70)

HAPPY CASA: Banks 17, Brown 6, Martin 13, Zanelli 4, Iannuzzi, Gaspardo 6, Campogrande 4, Thompson 12, Cattapan, Stone 20, Ikangi 8. All.: Vitucci.

TARTU: Aav 2, Saar, Eelmae 4, Vene, Kivi 12, Hermet 17, Drungilas 15, Parrol, Vasiliauskas 10, Valge 5, Saal, Jurgenstein, Suurorg 5. All.: Vene.

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi