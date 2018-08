Nella Veste del progetto “Tra le Righe” Patrocinato dal Comune e Provincia di Brindisi, ma anche dall’assessorato all’Industria turistica e culturale della regione Puglia, con la partecipazione di diverse realtà tra cui CSV Brindisi e Presìdi del Libro , l’associazione di Promozione Sociale e Circolo ARCI di Brindisi “Community HUB” ha il piacere di invitarvi alla 8^ presentazione della rassegna letteraria e culturale “Tra le Righe” che si terrà Domenica 22 Agosto, alle ore 19:30, presso il Giardino dell’Intento Caffetteria Ristorante in Via Roma 10, a Torre Santa Susanna (BR)

Avremo il piacere di conoscere Andrea Martina, autore del libro “Dä mê riva – il linguaggio Mediterraneo di De Andrè”

Uno Sguardo al Libro:

Nel 1984 Fabrizio De André sorprese critici e appassionati con la pubblicazione di “Crêuza de Mä”, un disco cantato interamente in dialetto genovese. Un’esigenza più che un’ispirazione, combinata a meraviglia dall’incontro tra il cantautore genovese e Mauro Pagani (arrangiatore e polistrumentista) che, dopo aver interrotto la sua collaborazione con la PFM verso la metà degli anni ’70, era impegnato da diverso tempo in una lunga ricerca sugli strumenti e le sonorità mediterranee. L’idioma scelto e gli arrangiamenti delle canzoni rappresentarono forti novità nel repertorio deandreiano, ma l’impostazione dell’album, ovvero un concept, e i contenuti delle canzoni rimasero comunque fedeli alla sua linea poetica. “Crêuza de Mä” viaggia nel mar Mediterraneo e nei sogni di chi lo naviga o aspetta dalla propria riva il momento di partire, racconta storie dimenticate e muove il suo obiettivo tra gli emarginati delle città portuali, cerca una radice comune che attraversa secoli e generazioni passando dalle scie disegnate dalle barche sull’acqua. Il disco abbraccia il Mediterraneo nella forma attraverso lingua e musica e rispetta questo spirito anche nell’essenza, cercando di essere cosmopolita, mistico e sfuggente come ogni realtà marittima.

Conosciamo l’Autore:

Scrittore, sceneggiatore e attore teatrale. Nel 2012 ha pubblicato il mio primo romanzo noir “Fratelli di Strada” (ed. Il Filo). Alla scrittura si è affiancata, dal 2015, l’esperienza teatrale con lo spettacolo “Il Gigante – la storia della Centrale di Cerano”, da lui scritto e interpretato.

Sempre nello stesso anno è stato pubblicato il suo secondo romanzo noir “C’è chi dice No” (Lupo Editore).

Dal 2016 si è intensificata l’attività teatrale con “Amata Terra Mia – Domenico Modugno prima del mito” e “Musica In Scena”, una serie di spettacoli che portano al centro il percorso creativo e biografico dei cantautori più importanti della musica italiana.

Nel luglio 2017, poi, ha conseguito la laurea triennale in Scienze della Comunicazione presso l’Università del Salento, discutendo una tesi di laurea in Linguistica Italiana dal titolo “D’à me riva – Il linguaggio mediterraneo di Fabrizio De André”.

Tesi da cui è stato ricavato il suo primo saggio, pubblicato nel novembre dello stesso anno.

A.P.S. Community HUB Brindisi

Circolo Arci Brindisi