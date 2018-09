Addolorata Pasimena, 85enne di San Pietro Vernotico, ha perso la vita dopo essere stata travolta da un auto in retromarcia guidata dal marito 90enne.

E’ accaduto intorno alle 12.00 in Via Federico Maggio.

L’uomo, che stava facendo retromarcia con la sua Fiat Panda, non si è accorto che alle sue spalle c’era la moglie che è rimasta schiacciata sotto il mezzo.

I soccorsi sono scattati immediatamente ma a liberare la donna ci sono riusciti solo i vigili del fuoco chiamati da alcuni passanti. La donna è stata soccorsa e condotta in ospedale ma è deceduta poco dopo il ricovero.