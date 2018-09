Inizierà Lunedì 24 Settembre pv presso il chiostro di San Paolo Eremita in piazza Dante a Brindisi il Laboratorio di danza contemporanea Mouvement Research, la ricerca del movimento attraverso l’esplorazione corporea e sensoriale” diretto e curato dal coreografo brindisino Vito Alfarano.

Il lavoro partirà dalla presa di coscienza del corpo e la conoscenza dei suoi valori inattesi: capacità di ascolto di se stessi, dei suoni dentro e fuori di noi, il vedere a occhi chiusi e il sentirsi proiettati in uno spazio scenico. Si parlerà di una nuova sensibilità ai codici coreografici per arrivare, gradualmente, alla costruzione di un personale alfabeto motorio attraverso le basi della tecnica della contact improvvisation e del floor work.

La Contact Improvisation è una pratica di danza nella quale i punti di contatto fisico, fra almeno due danzatori, diventano il punto di partenza di una esplorazione fatta di movimenti improvvisati. Al di là dei semplici punti di contatto fisico, entra in gioco il contatto globale (auditivo, cinetico, percettivo/energetico ed anche affettivo) del danzatore con i suoi partner e con ciò che c’è intorno (il terreno, lo spazio, la forza di gravità, etc.). Detta anche danza-contatto, è un genere di ballo improvvisato, una delle forme meglio conosciute e caratteristiche di danza postmoderna. La priorità viene data all’ascolto e alla fiducia tra i partner: i contatti devono essere fatti con fluidità, i ballerini devono essere disponibili ai movimenti dei partner e questi debbono adattare i loro movimenti e spostamenti reciproci.

Il Floor Work è una tecnica che si basa sul contatto con il pavimento. La forza di gravità agisce diversamente su un corpo disteso e su uno in piedi e gli esercizi a terra, utilizzando questa differenza, permettono un lavoro approfondito a livello della cintura scapolare, del torace, del bacino, delle cosce e degli addominali. Questa tecnica utilizza la gravità facendo sì che il terreno diventi un supporto fondamentale come forza propulsiva e come piano da cui trarre energia, permettendo al corpo di lavorare in profondità l’intera muscolatura sia nell’allungamento che nella flessibilità.

Per informazioni ed iscrizioni 327.7411028

Vito Alfarano nasce a Brindisi il 15 gennaio 1978. Dal 2000 inizia la sua attività professionale come danzatore freelancer e lavora con vari coreografi, tra i quali Fabrizio Monteverde, Nicolas Musin, Mauro Bigonzetti, Ismael Ivo, Micha van Hoecke, Claudio Ronda, Benjamin Millepied, Karl Alfred Schreiner. Con le sue coreografie vince primi premi coreografici nazionali e internazionali come in Polonia il granprix al “The IV International Sergei Diaghilev Competition of Choreographic Art”, con la giuria presieduta da Vladimir Malakhov.

Nel 2008 inizia la costruzione di un percorso coreografico che vede la danza svilupparsi attraverso varie argomentazioni legate a tematiche sociali come la detenzione, la sordità, l’immigrazione e la Sindrome di Down. E’ ideatore e docente, quindi, del laboratorio di danza e arte terapia Oltre i confini, che ha la finalità di fornire ai partecipanti gli strumenti per una migliore conoscenza del sé, come singolo individuo e in relazione con gli altri, attraverso la conoscenza e la pratica di differenti linguaggi artistici seguendo uno specifico percorso formativo. Dal 2013 è membro del “coordinamento Nazionale di Teatro in Carcere”. Firma le coreografie per: Fabula Saltica, Biennale di Venezia con la Direzione di Ismael Ivo, SIDance 2014 (Seoul International dance festival), KoDance Company di Silvia Marti. Nell’ottobre del 2015 costituisce a Brindisi la AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica che si occupa, appunto, di danza contemporanea, video arte, editoria e laboratori artistici nel sociale. Regista di video arte/danza e i suoi lavori sono distribuiti in oltre 40 festival nel mondo. Con il video “Il mio grido”, realizzato con i detenuti del carcere di Rovigo, riceve una menzione speciale dal già Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Insegna all’Università di danza di Cheonan in Corea del Sud; al Modem corso di perfezionamento della compagnia Zappalà Danza, Catania; al Liceo Coreutico “E. Ferdinando” di Mesagne, Brindisi; per il Network Internazionale e Pedagogia della Danza in Puglia; per il corso di perfezionamento OCDP (Oliva Contemporary Dance Project), Verona; Art & Therapy, seminario di inclusione sociale attraverso l’arte, progetto di Erasmus+, Francoforte.

www.alphaztl.com

email: vitoalfarano@alphaztl.com

facebook: https://www.facebook.com/vito.alfarano.coreografo/

youtube: https://www.youtube.com/user/MrVitox78

vimeo: https://vimeo.com/user18481117

“Trame Solidali” è un’idea realizzata attraverso il sostegno della “Fondazione CON IL SUD”

(www.fondazioneconilsud.it).

Tiziano Mele

Resp. Comunicazione Trame Solidali