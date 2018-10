Inizierà Lunedì 22 Ottobre pv (ore 16,00) a Brindisi presso il chiostro di San Paolo Eremita in Piazza Dante, 6 il laboratorio di “Sartoria e Artigianato” curato dall’Associazione Solidarietà Creativa all’interno del progetto “Trame Solidali – intrecci di comunità”. Nel corso dei mesi saranno insegnate tecniche e consigli per realizzare portachiavi di stoffa, oggetti per la casa e coperte a moduli.

Gli incontri si svolgeranno lunedì (mattina) e venerdì (pomeriggio). Il laboratorio è rivolto sia a uomini e donne stranieri che italiani. Per informazioni ed iscrizioni è possibile contattare il numero 347.6260714.

“Trame Solidali” è un’idea realizzata attraverso il sostegno della “Fondazione CON IL SUD” (www.fondazioneconilsud.it).

Tiziano Mele

Resp. Comunicazione