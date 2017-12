L’associazione “Io Donna” ha attivato lo sportello informativo rivolto a donne migranti, previsto da “Trame Solidali”, progetto realizzato con il sostegno della “Fondazione CON IL SUD”.

Il progetto mette in rete le organizzazioni di volontariato impegnate a fianco delle comunità migranti presenti in città. Lo sportello darà informazioni sullo status delle donne migranti, sulle diverse forme di violenza di genere, sulla salute riproduttiva e sui servizi socio-sanitari. Per chiedere informazioni e fissare appuntamenti, si può telefonare allo 0831.522034 il martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Le donne migranti possono chiedere ascolto e sostegno psicologico in caso di violenza fisica, psicologica, sessuale, economica, stalking, sfruttamento sessuale e lavorativo.

Le donne migranti e richiedenti asilo sono portatrici di bisogni specifici a cui bisogna dare attenzione e risposte, in particolare è necessario assicurare informazione e orientamento a tutela della salute e del benessere personale, basi indispensabile per poter realizzare percorsi di integrazione e nuovi progetti di vita.

Le donne emigrano dai propri paesi non solo a causa di guerre, conflitti e povertà, ma anche per sfuggire ad una condizione femminile fatta di discriminazioni, violenze e traumi.

Il viaggio verso l’Europa alla ricerca di una vita migliore e della libertà riserva spesso violenze sessuali, riduzione in schiavitù sessuale e lavorativa e altissimo rischio di perdere la vita insieme ai propri figli. A tutto ciò bisogna porre rimedio nel rispetto dei diritti umani, della libertà di circolazione e del fondamentale diritto delle donne di vivere libere dalla violenza.

COMUNICATO-STAMPA Associazione “Io Donna”