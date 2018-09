“Dal primo aprile 2019 la compagnia Transavia avvierà il volo Brindisi-Rotterdam, il primo collegamento della Puglia con la città olandese! Una novità assoluta.

Un collegamento molto importante per la Puglia e per il Salento, visto che i Paesi Bassi sono il mercato che cresce maggiormente nei primi sette mesi del 2018, secondo le stime dell’Osservatorio regionale sul Turismo.

E il nuovo collegamento comincia ad aprile, dunque fuori dalla stagione canonica; il che significa che le ripercussioni per l’allungamento della stagione turistica possono essere molto interessanti. Anche la cadenza bisettimanale (mercoledì e sabato) va incontro alla tendenza del turismo internazionale per gli short week end, ma consente in ogni modo anche un soggiorno più lungo.

L’altro aspetto positivo e quello dell’arrivo nello scalo pugliese di Brindisi di una nuova compagnia low cost. Insomma, un’altra importante conquista per la Puglia” E’ il commento dell’Assessore Loredana Capone, soddisfatta del nuovo importante collegamento diretto. “L’Olanda è un mercato turistico in espansione per la Puglia a cui guardiamo con molto interesse. Nei primi sette mesi del 2018, i Paesi Bassi, la sesta economia dell’Unione Europea dopo Germania, Regno Unito, Francia, Italia e Spagna, sono stati il primo Paese estero per crescita turistica in Puglia con una variazione a doppia cifra degli arrivi e delle presenze stimata nel +30%. Il viaggiatore olandese è alla ricerca di mete che, accanto a soggiorni di relax, offrano la possibilità della scoperta del territorio circostante, dell’enogastronomia locale e della conoscenza delle abitudini e stile di vita dei pugliesi. Le località più frequentate nel 2018 sono state: Vieste, Lecce, Fasano, Bari, Monopoli, Alberobello, Castellaneta, Otranto, Polignano a Mare e Ostuni. Un mercato incoraggiante per la buona destagionalizzazione dei flussi: i picchi di arrivi e presenze in Puglia di turisti olandesi premiano i mesi spalla giugno e settembre. Il nuovo volo rappresenta sicuramente un volano per il flusso turistico dai Paesi Bassi, ma sarà anche molto influente sul turismo business”.