Ultima trasferta della regular season per la Junior Fasano, che sarà impegnata domani a Pontinia contro il Gaeta nella sfida valida per il 7° turno di ritorno del girone C di Serie A. Si preannuncia indubbiamente un incontro ostico per Flavio Messina e compagni, che affronteranno una squadra in piena lotta per il terzo posto in graduatoria, reduce per altro dalla beffarda sconfitta maturata sette giorni fa in extremis contro la diretta concorrente Siracusa.

La formazione allenata da Francesco Ancona, già matematicamente certa del secondo posto, cercherà invece di sfruttare la gara per proseguire al meglio il recupero di una condizione ottimale dell’intera rosa e la preparazione in vista delle Final Eight di Coppa Italia e della Poule Play-Off.

Il match avrà inizio alle 15.30 e sarà arbitrato dai sig.ri Pietraforte-Romana, con la giornata che sarà completata dalle partite Benevento-Noci, Conversano-Valentino Ferrara e Fondi-Ragusa. Riposerà infine il Siracusa.

