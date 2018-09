Scenderà in campo nel posticipo domenicale, l’Acqua & Sapone Junior Fasano, che sarà impegnata alle 17.15 nella prima trasferta stagionale contro l’ostico Trieste.

La formazione biancazzurra han ben lavorato in settimana recuperando dagli acciacchi seguenti al vincente esordio casalingo contro il Bressanone (32-24 il parziale), ed è pronta ad affrontare la blasonata compagine giuliana, superata una settimana fa a Conversano per 22-19.

L’ultimo precedente in campionato contro la plurititolata formazione triestina risale alle due gare dei quarti dei play-off della stagione 2011/12, entrambe vinte dagli attuali campioni d’Italia (28-22 a Fasano, 26-25 a Trieste), mentre l’ultimo confronto in assoluto ha visto le due squadre sfidarsi nei quarti delle Final Eight di Coppa Italia 2015/16 a Lavis, con Flavio Messina e compagni vittoriosi per 37-30.

Sarà possibile seguire l’incontro del Pala Chiarbola di domani in tv su Sportitalia (canale 60 del Digitale Terrestre e 225 di Sky), o in web streaming su Pallamano.tv, con la direzione arbitrale del match affidata ai sig.ri Marco Di Domenico e Lorenzo Fornasier.

Completano infine il quadro della 2^ giornata della rinnovata Serie A a girone unico le partite Bolzano-Siena, Fondi-Cingoli, Bressanone-Conversano, Merano-Cologne, Bologna-Gaeta e Cassano Magnago-Pressano, tutte in programma tra il pomeriggio e la serata di oggi con diretta streaming su Pallamano.tv.