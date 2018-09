Impegno esterno nella 4^ giornata di campionato per l’Acqua & Sapone Junior Fasano, attesa nel pomeriggio di domani, domenica 30 settembre, dall’ostica trasferta in casa del Cassano Magnago.

La formazione lombarda è reduce dalla sconfitta rimediata a Conversano per 28-22 nello scorso week-end, ma ha ottenuto due vittorie nei primi due turni, rispettivamente contro Cingoli (32-23 esterno) e Pressano (29-26 tra le mura amiche del Pala Tacca), presentandosi al match contro Flavio Messina e compagni con due punti in più in graduatoria rispetto agli avversari.

La compagine allenata da Francesco Ancona dopo il successo all’esordio sul Bressanone, è stata infatti superata nelle ultime due gare da Trieste e Bolzano, e si presenterà domani a Cassano Magnago a ranghi completi (fatta eccezione per Paolo De Santis fresco di intervento chirurgico alla spalla) con il chiaro intento di invertire la rotta e di tornare alla vittoria.

Fischio d’inizio alle 16,30, dirigeranno l’incontro i sig.ri Giuseppe Cosenza e Davide Schiavone, con il quadro della 4^ giornata completato oggi da Cingoli-Conversano, Trieste-Bologna, Bolzano-Gaeta e Fondi-Cologne, e domani da Siena-Pressano. Eccetto quest’ultima gara che sarà trasmessa in diretta tv da Sportitalia, tutti gli altri match saranno visibili su www.pallamano.tv .

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO