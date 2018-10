Il Presidente f.f. della Provincia di Brindisi, Domenico Tanzarella, ha convocato nei giorni scorsi il tavolo tecnico sul Trasporto Pubblico Locale del Piano di Bacino di ATO della provincia di Brindisi. Al tavolo, oltre al Dirigente del settore Trasporti dell’Ente, Pasquale Epifani, erano presenti i referenti dei Comuni di Ostuni, Fasano e Oria. Assenti i Comuni di Brindisi e Francavilla Fontana. Nel corso dell’incontro si è appreso che il costo standard dei servizi di TPL da parte della Regione Puglia non sarebbe uguale per tutti gli ATO regionali, tant’è che quello più penalizzato sembrerebbe essere quello della provincia di Brindisi, con un conseguente minor trasferimento di risorse economiche dalla Regione sia rispetto a quelle attuali che rispetto alle altre province. Tra l’altro, sono stati presentati una serie di dati della Regione dai quali si evincerebbero forti criticità in seno ai servizi di TPL urbano, causa dell’impossibilità di registrare un incremento del rapporto tra ricavi e costi.

“Alla luce di tutto questo – ha dichiarato il presidente Tanzarella – ritengo a questo punto necessario acquisire dalla Regione gli analoghi dati riferiti agli altri ATO regionali, al fine di poter procedere ad una analitica comparazione per adottare tutti gli opportuni adempimenti tecnici e istituzionali. In assenza di questi dati, non ritengo dover accettare passivamente che ancora una volta la Provincia di Brindisi sia penalizzata in questa importante fase progettuale, così come accaduto con il riordino ospedaliero e la perdita di tanti posti letto. Brindisi non deve essere trattata come la classica Cenerentola”.

Pertanto, Tanzarella, al fine di avere garanzie di coperture finanziarie certe da parte della stessa Regione, ha invitato gli enti territoriali della provincia a condividere e adottare una proposta di TPL che sia migliorativa e più efficiente di quella attuale, da presentate al prossimo incontro convocato in Regione per il prossimo 7 novembre.