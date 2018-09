“UniSalento ed STP di Brindisi chiariscano immediatamente i motivi del mancato rinnovo della convenzione per il trasporto degli studenti e creino le condizioni perché si possa rimediare senza alcuna esitazione. I ragazzi e le famiglie non possono pagare le colpe di inefficienze delle strutture pubbliche”.

Lo afferma il deputato brindisino Mauro D’Attis (Forza Italia) a seguito della notizia riguardante la interruzione delle agevolazioni per gli studenti che dai comuni della provincia di Brindisi devono recarsi alla Cittadella della Ricerca o a Lecce.

“Ho ricevuto precise sollecitazioni dagli stessi ragazzi – aggiunge l’on. D’Attis – e ritengo che sull’argomento debba intervenire il MIUR (Ministero Istruzione Università e Ricerca). A quanto pare, UniSalento non avrebbe compensato la STP di Brindisi per gli importi pari agli sconti applicati agli studenti. Ciò non giustifica in alcun modo l’interruzione di tali benefici, in quanto la STP avrebbe dovuto coinvolgere immediatamente gli enti soci (Comune e Provincia) per decidere il da farsi.

Il diritto allo studio non può diventare un optional e soprattutto non può valere solo per chi può permettersi una spesa aggiuntiva di centinaia di euro all’anno. Ecco perché interrogherò il Ministro e coinvolgerò UniSalento ed STP perché il problema venga risolto immediatamente”.