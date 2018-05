3 giorni di Spazio in Puglia. Dal 23 al 25 Maggio 2018, il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese, DTA, ha organizzato una serie di importanti eventi che interessano gli esperti di settore e gli studenti brindisini.

Si parte Mercoledì 23 maggio 2018, dalle ore 15.00, al Liceo Scientifico Fermi-Monticelli di Brindisi, con la premiazione delle scuole pugliesi partecipanti al concorso “Destinazione Futuro: Più Spazio alla Scuola”.

Sarà presente l’astronauta dell’ESA Jean François Clervoy.

Giovedì 24 maggio 2018, dalle 8.45 alle 13.00 presso il Rosamarina Resort di Ostuni spazio al convegno “Global Space Economic Worlshop « Space Cybersecurity for Mobility »”.

Gli esperti del settore presenteranno in anteprima gli obiettivi dei vari eventi e quali sono le opportunità e le sfide per una “space cyber security” a supporto dei servizi spaziali per i trasporti, e cercheranno di rispondere ad alcune delle più attuali domande del momento:

I sistemi spaziali, pur essendo collocati lontano dalla superficie terrestre, sono esposti alla minaccia del cybercrime ? È questo un ostacolo all’ evoluzione dei sistemi spaziali verso un’ottica 4.0? Industrie ed istituzioni possono cooperare per sviluppare una cyber security per i trasporti?

Si conclude Venerdi 25 Maggio, dalle ore 9.00 alle 11.30, presso il Rosamarina Resort con la tavola rotonda “Space for Inspiration and Women Leadership” seguita da una networking breakfast.

Con tale iniziativa il DTA vuole contribuire al raggiungimento di alcuni dei SDGs (Sustainable Delelopment Goals) delle Nazioni Unite, costruire un ambiente di lavoro equilibrato e diversificato, stimolare l’interesse delle donne ad intraprendere studi tecnico-scientifici ed aiutarle a ricoprire ruoli di spicco

Per maggiori informazioni : www.dtascarl.it/global-space-economic-workshop