I Carabinieri della Stazione di Mesagne hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 31enne del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso, in una serra adibita per lo scopo, di tre vasi contenenti altrettante piante di marijuana dell’altezza di 13 cm cadauna, nonché occultati all’interno della stanza da letto, grammi 8 della medesima sostanza e vario materiale per il confezionamento della stessa, il tutto sottoposto a sequestro.

Il predetto, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà, come disposto dall’A.G..