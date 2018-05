ALLIEVI

ANDATA SEMIFINALE DI FINALE

CEDAS – TARANTO 0 – 3

Cedas: Cocozza, Manisco, Maggio (Verardi), Giudice, Lepera, Perrino (Valenti), Piscopiello, Martines (Arigliano), Zito, Corvetto, Venera (Simeone). A disp.: Panarese, Miceli, Soumahoro. All.: Piscopiello

Taranto: Santoro, Carrozzo, Mingolla, Caracciolo, D’Elia, PAtronelli, Doro, Devivo, Serafino (Messina), Scatigna, Vapore (Boccuni). A disp.: Serafini, Palmisano, Resta, Sangermano, Maffei. All.: Latartara

Marcatori: 21’pt e 26’st (r) Scatigna, 25’pt Perrino (aut.)

Sconfitta amara per la Cedas Avio Brindisi nella semifinale d’andata per il titolo regionale di categoria ad avere la meglio in questo primo incontro il Taranto che si impone con un eccessivo punteggio di 3-0 sulla formazione brindisina. Dopo soli tre minuti i padroni potrebbero sbloccare il risultato con Piscopiello che vede annullare la rete per un tocco di mano sotto misura del centrocampista brindisino. La gara è intensa dal punto di vista agonistico con poche occasione concrete da entrambe le formazioni. Per il Taranto è Serafino a cercare il tiro dal limite parato senza difficoltà da Cocozza. Al 21’ si sblocca il risultato con una corta respinta aerea di Manisco che trova la deviazione vincente di Scatigna. Quattro minuti dopo il raddoppio ospite con Devivo che trova la deviazione solitaria in area che Perrino devia nella propria porta la sfera nel tentativo di salvataggio aereo. La Cedas subisce l’uno-due avversario senza riuscire a trovare una reazione. Nella ripresa è subito il Taranto a rendersi pericoloso con un colpo di testa nel cuore dell’area di rigore brindisina con Serafino che manda la sfera alta sulla traversa. La Cedas cerca di riaprire le sorti dell’incontro prima con Martines che inserisce centralmente in area e viene anticipato in corner al momento del tiro e poco dopo con Zito che sotto misura trova la respinta di Santoro. Al 19’ assist di Giudice per Manisco che di testa non riesce a dare la giusta forza alla sfera. I brindisini insistono e sfiorano la rete con una precisa punizione di Corvetto che sfiora l’incrocio dei pali. Al 26’ è invece il Taranto a trovare la terza marcatura con Scatigna che su calcio di rigore realizza la doppietta personale. La Cedas resta in dieci per l’espulsione di Corvetto ma in pieno recupero potrebbe rendere meno amaro il risultato con Zito che dalla sinistra trova la deviazione senza dare la giusta forza alla sfera parata da Santoro. Oltre nel match di ritorno la Cedas dovrà tentare l’impresa a campi invertiti.

Ufficio Stampa Cedas Avio Brindisi