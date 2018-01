I Carabinieri della Stazione di Brindisi Casale, a conclusione di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà M.F., 51enne del luogo, il quale ha indebitamente effettuato due prelievi di denaro, per un ammontare complessivo di 500,00 €, dallo sportello ATM di un’agenzia del Banco di Napoli della città, con tessera bancomat smarrita in una custodia in cui vi era annotato anche il codice PIN. Le indagini, esperite anche attraverso l’esame delle immagini delle telecamere dell’istituto di credito, hanno permesso di giungere all’identificazione del responsabile dell’indebito prelievo.