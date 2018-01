Gesto significativo è stato quello di uno studente 13enne di Latiano, il quale nel pomeriggio di ieri, mentre percorreva via San Francesco, ha rinvenuto sul marciapiede un pacchetto di sigarette contenente 3 bustine di marijuana, per un totale di 2 grammi e 21 dosi di cocaina per un peso complessivo di 7,5 grammi.

Il ragazzo, accortosi del particolare contenuto del pacchetto, non ha esitato a recarsi immediatamente negli uffici della Stazione Carabinieri e consegnarlo ai militari, per essere sottoposto a sequestro.

Il lodevole gesto dello studente assurge a particolare importanza, poiché fa emergere come la capillare diffusione della cultura della legalità operata dall’Arma dei Carabinieri in ambito scolastico sortisca positivi effetti, anche se, in situazioni analoghe, l’Arma dei Carabinieri raccomanda comunque di non toccare nulla e di chiedere l’intervento di una pattuglia sul posto attraverso il numero di emergenza 112.