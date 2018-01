“Tu cosa sarai da grande?” è la fatidica domanda che i genitori rivolgono ai figli al momento della scelta della scuola superiore. Ed è proprio da questo interrogativo che nasce l’idea della nuova campagna di comunicazione curata dall’agenzia Madera per l’IPSIA “Galileo Ferraris” di Brindisi. “Tu cosa sarai da grande?” è l’invito all’orientamento scolastico rivolto agli alunni che, a partire dal 16 gennaio, dovranno scegliere quale indirizzo di studi intraprendere per il nuovo anno scolastico. Nella stessa data, infatti, prendono il via gli Open day dell’Istituto e le iscrizioni on line.

La campagna si sviluppa su diversi canali: tv, radio, testate giornalistiche locali, autobus urbani, web e social. Protagonisti delle immagini che caratterizzano gli spot sono gli studenti dell’IPSIA “G. Ferraris” che si fanno portavoce dell’offerta formativa dell’Istituto raccontando quella che sarà la propria figura professionale al termine del corso di studi triennale e quinquennale. Attraverso i volti di Marco, Alessia, Jago, Simone e Davide, si delineano i vari indirizzi di studi dell’Istituto brindisino: operatore meccanico, elettrico, elettronico, termoidraulico, per la manutenzione delle imbarcazioni e alla riparazione dei veicoli a motore per il triennio; manutentore e assistente tecnico di impianti civili e industriali e di mezzi di trasporto per il quinquennio; tecnico di saldatura per le certificazioni professionali.

Una campagna di comunicazione ideata per far emergere il volto nuovo dell’Istituto Professionale che, da oltre sessant’anni forma ragazzi, collabora con le aziende locali e cresce in un’ottica sinergica e propositiva. “Dopo la chiusura dell’Istituto per problemi strutturali nel mese di ottobre 2016, vogliamo dare spazio alle positività per il futuro dell’IPSIA con una campagna di comunicazione che possa raccontare il volto inclusivo, tecnologico e innovativo della scuola” spiega la dirigente Rita Ortensia De Vito che aggiunge: “Negli ultimi anni la nostra scuola ha raccolto dati che la pongono controcorrente rispetto al panorama locale. In primis per l’inserimento nel mondo del lavoro di circa il 70% dei diplomati”. “Un trend positivo – spiega la dirigente – che viene alimentato anche dalla crescita delle opportunità formative date dalla nascita del Polo Professionale Messapia a partire dal prossimo anno”.

Il link al video della campagna, realizzato da Madera per la regia di Paola Crescenzo: