Gli alunni delle prime classi della Scuola Primaria dell’I.C. Sant’Elia-Commenda di Brindisi hanno ricevuto una bellissima sorpresa per iniziare, con ancora più entusiasmo, la loro nuova avventura scolastica.

Novantacinque zainetti gialli pieni di quaderni, penne, colori e altro ancora sono stati consegnati ai bambini delle cinque prime classi nei plessi Leonardo Da Vinci e Crudomonte dal Rotary Club Appia Antica di Brindisi, protagonista di tante attività finalizzate alla crescita sociale, culturale ed economica del territorio brindisino.

“Zainetto solidale” è una campagna ideata per sostenere le famiglie in difficoltà che hanno bambini e ragazzi in età scolare.

Il primo giorno di scuola è magia, eccitazione, speranza per gli studenti di ogni età e ciò dovrebbe essere uguale per tutti.

Ma il ritorno tra i banchi coincide anche con la necessità di un nuovo corredo scolastico, una spesa che tante famiglie, soprattutto negli ultimi anni, non sempre riescono ad affrontare.

Così spesso accade che alcuni bambini arrivino in classe senza tutto ciò che occorre, una situazione difficile da accettare sia per i genitori che per i piccoli.

Ed ecco che gli zainetti solidali donano un sorriso a tutti, colorano le aule e danno un po’ di serenità a chi ne ha più bisogno.

Nella giornata di venerdì 14 settembre, l’avv. Silvia Rosato, Presidente del Rotary Club Appia Antica, insieme alla Dirigente del Comprensivo, prof.ssa Lucia Portolano, hanno presentato questa importante iniziativa ai genitori dei bambini coinvolti, prima presso l’aula magna “Sandro Pertini” della Scuola Secondaria di I grado nel quartiere Sant’Elia e poi presso la biblioteca del plesso Crudomonte. In entrambe le occasiono tanti applausi da parte dei presenti per questo “piccolo” contributo dal grande valore civico.

Il 18 e 19 settembre, poi, alle 8.30 è avvenuta la consegna dei kit ai bambini, felicissimi ed emozionati per l’inaspettato regalo. E la gioia dei piccoli ha emozionato anche le insegnanti, il Presidente e i membri del Rotary che l’hanno accompagnata in questo progetto.

Ora tutti gli zaini sono pieni e i piccoli studenti sono pronti ad iniziare il loro viaggio, senza lasciare indietro nessuno! È una priorità della scuola a cui il territorio, anche esso risorsa formativa, può e deve contribuire.

Il Dirigente, le insegnanti e i genitori dei bambini ringraziano il Rotary Club, il Presidente Silvia Rosato e la prof.ssa Francesca Pennetta, membro dell’ associazione e, negli anni passati, docente del Comprensivo, che ha voluto segnalare la scuola per questa iniziativa.