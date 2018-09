ASDC GSC Orazio Lorusso di Ceglie Messapica è pronta a dare il via alla “59^ Coppa Messapica”, la più importante gara ciclistica del Sud Italia riservate alle categorie Under23 ed Elite, che si correrà domani 23 settembre con partenza alle ore 14:00 da Via Ceglie-Cisternino all’altezza dell’incrocio Foggia Vetere e con arrivo previsto in Via San Rocco alle ore 17:00.

Dopo i Campionati Italiani dello scorso anno, il Gruppo Sportivo Ciclistico con a capo il Presidente Pietro Stoppa e il Direttore di Corsa Internazionale Donato Rapito, hanno pensato di organizzare per questa edizione un percorso tutto raccolto nel territorio di Ceglie, con un primo anello di 30 chilometri (Ceglie – Sp 16 Chiobbica – Sc Palazzo Minzella – Ceglie) da fare cinque volte ed il classico circuito cittadino finale di 5 chilometri da ripetere cinque volte, per un totale di 148 chilometri.

Le squadre partecipanti saranno ben 18 per un totale di 118 iscritti e 10 riserve: Pro.Gi.T. Cycling Team (Puglia), Delio Gallina Colosio Eurofeed (Lombardia), Viris Sisal Matchpoint (Lombardia/Emilia Romagna), Aran Cucine (Abruzzo), GM Europa Ovini-Vini Fantini (Abruzzo), Team Stipa Milano (Abruzzo), Calzaturieri Montegranaro Marini Silvano (Marche), VPM Porto Sant’Elpidio-Monte Urano (Marche), Bevilacqua Sport Ferretti (Abruzzo), Team Cervelo (Toscana), UC Pistoiese (Toscana), Tre Colli-Regolo (Toscana), Sestese Etruria-Amore&Vita (Toscana), Asd Cattoli Andrea (Emilia Romagna), UC Pregnana Team Scout (Lombardia), Pasta Sgambaro (Emilia Romagna), Scott Racing Team (Lombardia) a dimostrazione di quanto quesa storica gara attiri sempre ciclisti provenienti da tutta italia.

La Coppa Messapica infatti, è una vetrina importantissima di visibilità per i velocipedisti che successivamente passano al professionismo. Basta ricordare tra gli ultimi Matteo Moschetti Vincitore dei Campionati italiani under23 dello scorso anno, approdato nel 2018 nel professionismo della nuova squadra Continental Polartec-Kometa, creata da Alberto Contador ed Ivan Basso, ottenendo ben nove successi e dalla prossima stagione presenzierà nel World Tour con la maglia della Trek-Segafredo; Giovanni Lonardi vincitore della 57^ Coppa Messapica,distintosi quest’anno per aver vinto la prima tappa del Giro d’Italia under23 e che dal prossimo anno vestirà la maglia da professionista del team Nippo Vini Fantini Europa Ovini.

Durante quest’edizione sarà assegnata anche la maglia di Campione Regionale Pugliese.