L’associazione Pro Loco Latiano, con il patrocinio della Regione Puglia, dell’Unpli Puglia, della Monteco, del Gal Terra dei Messapi e della Città di Latiano, organizza domenica 7 ottobre 2018 la 41a edizione della Sagra ti ti Stacchioddi.

Istituita nel 1978, la sagra ti li stacchioddi (orecchiette) si inserisce nel progetto di valorizzazione e recupero della cultura locale promuovendo, sia dal punto di vista enogastronomico sia storico, le tradizioni popolari. La sagra mira ad esaltare l’autenticità del gusto, un sapore celebrato da un piatto di orecchiette al sugo accompagnate dal tipico involtino di carne.

La manifestazione, in programma ogni anno la prima domenica di ottobre, durante la Fera di Latiano, coinvolge latianesi ed ospiti provenienti da tutta la Puglia. Si passa così da un’antica tradizione locale ad un nuovo modo di concepire il pranzo della domenica, condiviso dall’intera comunità riunita in piazza Umberto I.

Un vero e proprio ristorante all’aperto in cui, dalle ore 12 alle 15 e dalle ore 19 alle 22, protagonista assoluta è la tradizione culinaria latianese.