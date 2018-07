L’Evento: MSFashion2018

E’ un Evento spettacolo riservato nella prima parte ai creativi della moda a livello nazionale e internazionale che possono esprimere la loro creatività di Alta Moda e Prèt à Porter proponendosi ad una giuria di esperti nel settore della moda, e la seconda parte agli stilisti e aziende del Made in Italy che vogliono promuovere il loro brand.

Ospite d’onore della serata e presidente di giuria del contest riservato agli stilisti emergenti la Signora della Moda Raffaella Curiel, la quale è una donna dalle mille sfaccettature, che potrebbe far quadrare il cerchio e nello stesso tempo creare la magia della sfera. Questo è ciò che hanno scritto di Raffaella Curiel, stilista italiana dal gusto cosmopolita, ironica, sempre elegantissima e con una passione civile e politica che le arde dentro. Figlia di Gigliola, sarta a Milano dal 1945 nonché punto di riferimento dell’aristocrazia e della borghesia internazionale. Da lei, Raffaella detta Lella, ha ereditato l’amore per la moda ed ha appreso la sapienza del mestiere.

Il Contest MSFashion è un concorso, vero e proprio progetto, organizzato dall’Associazione Medit Summer Fashion, che ha come obiettivo la ricerca e la promozione di giovani talenti creativi del panorama nazionale e internazionale. Un contest indirizzato specificatamente a giovani stilisti del mondo della moda e dedicato alle collezioni femminili nelle categorie abbigliamento e accessori.

10 giovani emergenti si contenderanno il podio di questo Contest, per ambire ai premi messi a disposizione da:

1° Premio: “Premio Gioconda” della CRMI più stage presso Azienda Tailor Francis con indirizzo di contratto lavorativo.

2° Premio: Affiliazione Gratuita presso la Camera Regionale della Moda Italiana (CRMI) e tutti i servizi che ne derivano.

3° Premio: Shooting Fotografico con redazionale offerto dalla Rivista Woman & Bride ( direttrice Erika Gottardi ) più affiliazione gratuita presso la Camera Regionale della Moda Italiana (CRMI)

LA GIURIA

A decretare i vincitori, una prestigiosa Giuria internazionale di addetti ai lavori (giornalisti, stilisti, esperti del settore, associazioni di categoria ed istituzioni).La Giuria è composta da Raffaella Curiel (stilista Internazionale), Mariella Milani (Giornalista professionista dal 1976 per 33 anni alla Rai come conduttrice inviato speciale in cronaca, caporedattore, autrice di reportage, dal 1994 è stato volto e voce del TG2), Antonia Dell’Atte (modella internazionale musa Ispiratrice di Giorgio Armani), Lucia Del Vecchio ( Giornalista c/o Corriere del Mezzogiorno ed. locale del Corriere della sera), Daniela Mazzacane (Giornalista di Tg Norba 24, dal 2010 responsabile della rubrica di costume Tg Prima, di cui è anche autrice e conduttrice), Antonio Maria Martini Ambasciatore della Moda Italiana in Cina che da 25 anni ha saputo far parlare di sé e dell’Italia nel Continente cinese, Camera Regionale della Moda Italiana con sede in Firenze (due rappresentanti importanti di cui non sveliamo ancora i loro nomi, promotori del premio Gioconda per il MSFashion2018), Paola Zanoni, (giornalista free lance, laureata in scienze politiche con indirizzo sociologico,Presidente Academy of Art and Image), Michele Spanò esponente d’avanguardia dell’Haute Couture internazionale, Mauro Vizzino Consigliere Regionale Regione Puglia, Grazia Pitorri (giornalista di moda, costume e società; collabora con ELLE, MIO, ORA ed EVA3000)

ELENCO DEGLI STILISTI EMERGENTI PARTECIPANTI

FERRARA MARIANNA

MARCIANISE (CE)

ACQUA

PIRAINO SILVIA

ISTITUTO MORVILLO FALCONE

ACQUA

PARISI BIBIANA

CERIGNOLA (FG)

TERRA

DI DONATO MARIA GRAZIA

SANT’ANTIMO (NA)

TERRA

ANGELE’ MELISSA

ISTITUTO MORVILLO FALCONE

TERRA

XHAFERRAJ MARIA

ISTITUTO MORVILLO FALCONE

TERRA

D’ANZI LEONARDO

LATERZA (TA)

ARIA

MAGGIONI MARTA

LECCE

ARIA

FOGGETTI MARISTELLA

AVETRANA

ARIA

CAZZATO GIULIA

ISTITUTO MORVILLO FALCONE

ARIA

Brand in sfilata

Dopo la presentazione degli stilisti emergenti, la passerella del MSFashion, sarà dedicata a stilisti e atelier che hanno già un brand e una loro connotazione.

Raffaella Baldassarre Creations, Maglie( LE)

Milena Bonaccorso Catania

Celastre di Cecilia Lopedota Altamura

Madamoro di Fiammetta Fazio Lecce

Michele Casto Pret a Couture –Lecce

Abiti & Abitare di Antonella Resta – Ostuni

Caprioli Annamaria e Emanuele Iurlaro – Mesagne

Anna Dabramo sposa Taranto

Francesca Cellamare – Lizzano

MSFashion e il Sociale: “Sfiliamo Insieme” arriva a Mesagne

Il Piaget-Diaz è un istituto di formazione professionale con diversi indirizzi attivi: socio sanitario, servizi commerciali, elettrico-elettronico e moda con realizzazione di progetti comuni finalizzati all’arricchimento della crescita umana, che si distingue per l’accoglienza nella struttura di ragazzi diversamente abili con un laboratorio creativo “Tutti possono Apprendere”. La Prof.ssa Arianna Di Lembo ha guidato il gruppo di lavoro dalla progettazione alla confezione di un abito di altamoda che vedremo sfilare al MSFashion. I ragazzi diversamente abili creatori e presenti durante la serata saranno

Mattia Tozzi, Sara Bugeni, Giulia Merlini accompagnati dalla prof. Arianna Di Lembo e dalla assistente Emanuela Longo della Coop. Otto Passi.

PREMIAZIONI

Durante la serata, verranno effettuate delle premiazioni con la consegna di creazioni inedite realizzate per l’occasione da Ars Regia, laboratorio orafo che nasce a Mesagne dalla passione e dalla creatività di due giovani Designer Rina Rizzi( designer del gioiello) e Adele Zaccaria (analista del diamante); dal maestro Remo Rega, il quale ha creato per l’occaisone due opere in miniatura. Ceramista Antonio Vestita della Bottega Vestita di Grottaglie

PATROCINI E PARTENERSHIP

Patrocini di:

Comune di Mesagne

Assessorato delle risorse agroalimentari della Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale Regione Puglia

Camera Regionale della Moda Italiana

Parternership ufficiali della Manifestazione sono:

Banca Mediolanum filiale di Brindisi; la dott.ssa Rosanna Cimenis, consulente finanziario della Banca Mediolanum, ha subito creduto nell’evento sposano con entusiasmo l’iniziativa.

Dott. Pierangelo Argentieri, promotore della mostra di Picasso “L’altra metà del cielo” presso il Castello di Mesagne, il quale ha dato piena disponibilità della sua struttura Tenuta Moreno per gli ospiti della serata.

IL PERCORSO ENOGASTRONOMICO E ARTIGIANALE

Nei giorni 27 -28 -29 Luglio 2018 si terrà un percorso Enogastronomico/artigianale per avvalorare la Cultura dei Saperi e Sapori delle tradizioni della Puglia.

Il percorso vedrà protagoniste tutte le aziende produttrici dei prodotti tipici che ci allieteranno con i loro colori e degustazioni nella bella Piazza Commestibili arricchita da scenografie colorate in occasione delle “Piazze Creative” che il Comune ha inserito nell’estate Mesagnese. Patrocinato dalla Regione Puglia (Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale), una tre giorni entusiasmante. L’Inaugurazione avverrà il giorno 27 Luglio alle ore 18.30.

