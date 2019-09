La “Sagra ti la fucazza chena” si svolgerà domenica 15 settembre nel centro storico di Mesagne. L’iniziativa è organizzata dal Duc-Distretto urbano del commercio ‘Castrum Medianum’, col patrocinio del comune di Mesagne, in collaborazione con ‘Gayà Disco’. Gli stand gastronomici saranno inaugurati a partire dalle ore 20, prelibata occasione per offrire al popolo delle sagre un ricco assaggio della migliore tradizione culinaria mesagnese. Presente uno stand gestito dallo Sprar. Protagonista della serata sarà la buona ristorazione, e la possibilità di assaporare diversi piatti tipici, forma di espressione culturale in grado di unire popoli e palati.

In piazza Commestibili – nello spazio antistante la libreria ‘Spazio d’autore’ alle ore 21 – si svolgerà lo spettacolo musicale di Tommaso Manfredi “Gracya Y Duende. Un viaggio di parole e musica alla scoperta del flamenco andaluso”. In piazza Orsini del Balzo alle ore 21 è previsto il concerto di Cristiano Malgioglio.