Tutto pronto per la Festa patronale di Tuturano “Madonna del Giardino”, questa sera e domani. Un evento tanto atteso dalla comunità Tuturanese.

Ecco, a seguire, l’intero programma.

Questa sera, sabato 25 maggio, ci sarà la processione con l’effige della Madonna per le vie di Tuturano e il tradizionale rito di consegna da parte del Sindaco delle chiavi della Città alla patrona.

Quest’anno, dopo tre anni di esilio, il tutto avrà luogo in Piazza Regina Margherita con la meravigliosa Torre di S. Anastasio (piazza e torre interessate dai lavori di rigenerazione urbana e da poco restituite alla comunità).

Sempre questa sera, alla fine dei riti religiosi, alle 21.30, ci sarà uno spettacolo musicale: “Tanta voglia di Pooh” della Hoop’s Band.

Per domani invece, domenica 26 maggio, il programma prevede: in mattinata, a partire dalle ore 8.00, una fiera mercato lungo via Stazione; alle ore 10.00 presso il Parco della Gioia ci sará animazione e intrattenimento per i bambini; in serata, infine, alle 21.00, lo spettacolo dei fuochi pirotecnici, e alle 21.30 in Piazza Regina Margherita lo spettacolo di cabaret “Scemifreddi e Ciakky Show”.