Tutto pronto per la manifestazione “Carnevale in Piazza a Ceglie” che si terrà Domenica 11 febbraio a partire dalle ore 15 a Ceglie Messapica.

Il programma prevede i seguenti eventi:

1) Animazione nel centro cittadino, da Via San Rocco a Piazza Plebiscito, con sfilata delle maschere dalla Villa Cento Pini fino a Piazza Plebiscito. L’appuntamento in Villa è per le ore 15.

Il percorso: Villa Cento Pini, via Matteotti, piazza De Gasperi, Via San Rocco e arrivo in piazza Plebiscito.

La manifestazione è organizzata con il supporto e la compartecipazione di diverse associazioni, palestre e scuole di ballo della città che hanno aderito all’iniziativa.

2) A partire dalle 17, in piazza Plebiscito, spettacolo di animazione con il mago Jack il manipolatore (che ha partecipato alla trasmissione televisiva Tu si Que Vales), l’esibizione degli Ipergalattici Cartoon Band, esibizioni di ballo e fitness, mascotte e trampolieri, food, prodotti tipici, degustazioni, sfilate e altro per un pomeriggio in allegria.